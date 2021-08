E’ lui, in sella allo scooter, ad aver tagliato la strada a lei o è stata la donna al volante ad averlo tamponato con la sua auto? In questo video, è ripreso l’alterco tra i due contendenti. La classica “lite” per motivi di viabilità in cui tutti hanno ragione e nessuno ha torto! Dall’alto c’è chi immortala la scena con l’immancabile smartphone!! Chissà chi l’avrà spuntata!!