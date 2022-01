Australian Open, Sonego batte Otte e vola al terzo turno

Missione compiuta per Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 26 della classifica Atp e testa di serie numero 25 del tabellone, ha superato in quattro set il tedesco Oscar Otte, numero 96 del ranking, staccando il biglietto per il terzo turno del torneo.

Dopo un avvio difficile, testimoniato dal successo del tedesco nel primo set col punteggio di 6-2, Sonego ha cambiato marcia a partire dalla seconda frazione, vinta concedendo appena due game all’avversario (6-2). Poi Sonego ha vinto il terzo (6-3) e il quarto set (6-1), chiudendo la pratica.

Al prossimo turno il tennista torinese se la vedrà contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 77 del ranking, che ha avuto ragione in tre set dello statunitense Tommy Paul. Passaggio del turno anche per Matteo Berrettini, che ha battuto in quattro set (6-1, 4-6, 6-4, 6-1) lo statunitense Stefan Kozlov e ora affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz.