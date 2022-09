Aurora Ramazzotti è incinta: Eros e Michelle, presto nonni

Mettiamola così: tra qualche mese Aurora Ramazzotti non sarà più solo la figlia di… ma anche la mamma di… Perché “Chi” sgancia la bomba dover aver seminato l’indizio qualche settimana fa. Allora Alfonso Signorini aveva parlato di un test di gravidanza acquistato da Aurora e Michelle Hunziker durante la loro vacanza in Sardegna senza specificare per chi fosse. Oggi finalmente quel mistero è svelato: a gennaio Michelle ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni per la prima volta e sarà festa grande.

Forse è anche per questo che negli ultimi tempi i due sono stati molto più vicini del solito, anche se qualcuno aveva sospettato un riavvicinamento per altri motivi. In realtà per entrambi Aurora è stata sempre un collante e il primo pensiero, anche quando sono diventati genitori di altri figli (due a testa). E secondo la rivista avrebbero confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga e avrebbero vissuto la notizia della gravidanza con una emozione incredibile. Come tutti i nonni, aggiungiamo noi. C’è una mamma, che conosciamo bene, ma ci sarà anche un padre, che conosciamo meno. Perché dal 2017 Aurora fa coppia fissa con Goffredo Cerza. Mezza romana lei, tutto romano lui, con una famiglia che lavora nel settore sanitario. Il padre, Fabio, è specialista in Ortopedia e Traumatologia mentre sua madre, Francesca Romana Malato, è manager di un poliambulatorio romano. E anche la sorella più grande di Goffredo ha seguito le orme della famiglia, tanto che lavora come biologa molecolare.

Goffredo invece si è diplomato alla Marymount International School, un istituto privato internazionale di Roma, per poi trasferirsi a Londra e laurearsi in Ingegneria alla University of London. E lì ha conosciuto Aurora che stava studiando all’università nella capitale inglese anche se non è durata molto. Successivamente ha lavorato nell’ambulatorio della madre, poi uno stage da Trussardi (quando ancora le cose funzionavano bene per Michelle) e ora è impiegato alla Brembo.