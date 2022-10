Aurora e Goffredo annunciano: «E’ in arrivo un maschietto…»

C’è sempre una prima volta, anche se in realtà ad Eros Ramazzotti era già riuscito. Ma Michelle Hunziker dopo essere diventata mamma di tre femmine ora sarà nonna… di una maschio. Perché Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cerza, stanno bruciando le tappe e dopo l’annuncio ufficiale della gravidanza ora ne hanno dato un altro.

In occasione della festa organizzata dall’amica del cuore, Sara Daniele (una delle figlie del mitico Pino), per rivelare il sesso del bambino Aurora e Goffredo hanno distribuito a tutti gli invitati nastri rosa e azzurri. Ognuno doveva scegliere in base a cosa sentiva che sarebbe nato e l’ex gieffino Jonathan Kashanian è stato il primo ad indovinare puntando sull’azzurro.

Non a caso hanno scelto domenica scorsa, Festa dei Nonni. C’erano Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma anche i genitori di Goffredo e poi tutta la grande famiglia allargata: le due future zie, anche se ancora piccole, Sole e Celeste Trussardi ma anche la ex di Eros, Marica Pellegrinelli con il nuovo compagno William Djoko. Nessuna traccia invece di Tomaso Trussardi nonostante i buoni rapporti che ha ancora con Aurora.

Quello che i due futuri genitori non hanno ancora annunciato con precisione è la scadenza, ma possiamo immaginare che sia verso febbraio. Se della doppia figlia d’arte sappiamo tutto, di

Goffredo Cerza, 26 anni, un po’ meno. Originario di Roma, la sua famiglia lavora nel settore sanitario: la mamma, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il padre, Fabio Cerza, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia. E c’è anche una sorella più grande, Carolina, di professione biologa molecolare, che da qualche anno ha anche una figlia.

Lui ha deciso di non seguire le orme della famiglia e si laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London (dove nel 2017 ha conosciuto la sua attuale compagna), per poi frequentare un master in International Business presso Hult International Business School.