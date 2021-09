Aurora, arrestato topo d’auto: aveva appena depredato una vettura

Domenica scorsa gli agenti del commissariato Centro hanno arrestato un cittadino italiano di 48 anni per furto. L’uomo, già noto agli operatori per precedenti specifici di polizia, è stato visto da un poliziotto libero dal servizio armeggiare nei pressi di un’auto in via Maria Ausiliatrice.

Il 48enne, servendosi di una forbice da elettricista e di un telecomando utilizzato per creare interferenze con i sistemi di antifurto, è riuscito a introdursi nell’abitacolo e a rovistare al suo interno, per poi allontanarsi. L’agente ha informato la Volante del commissariato di quanto appena accaduto, fornendo descrizione e direzione di fuga del ladro.

Dopo essere stato rintracciato in via Ravenna, l’uomo è stato perquisito e nel suo marsupio sono state rinvenute diverse monete e un cavo usb, provento di furto. L’uomo, con un obbligo di presentazione alla firma, è stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di oggetti atti a offendere, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.