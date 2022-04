Aumenta la tassa sui rifiuti: «Ma poteva andare peggio»

Arrivano le bollette dei rifiuti a Chieri e sono più care per tutti. Almeno stando alle medie calcolate dal Consorzio chierese per i servizi: le utenze domestiche pagheranno 2 euro in più mentre aziende, uffici e negozi si ritroveranno conti da 34 euro più salati. Anche se qualcuno risparmierà: la Tari 2022 comprende anche gli sgravi decisi per le imprese danneggiate dal Covid. La tassa rifiuti (Tari) sta arrivando in questi giorni nelle buche o nelle caselle di poste elettronica dei chieresi, inviata dal Consorzio che “gestisce” i rifiuti nel Chierese. Sono divise in tre rate e la prima va pagata entro il 30 aprile, anche se è prevista una tolleranza di due settimane. Le tariffe, approvate lo scorso anno dal Consiglio comunale, prevedono aumenti per la parte variabile della tariffa, quella che dipende dagli svuotamenti del non recuperabile. Invece scende la quota fissa, legata ai metri quadri dell’immobile e ai componenti del nucleo familiare: «Per quanto riguarda le utenze domestiche, la tariffa unitaria scende del 2,38% per la parte fissa mentre sale del 5,38% per quella variabile – entra nel merito il direttore del Consorzio, Davide Pavan – Alla fine la bolletta media passa da 162 a 164 euro, per un aumento del 2,44%». La situazione è simile per le utenze non domestiche, visto che rientrano nella categoria tutti i tipi di negozi, uffici e aziende: «Per loro cambia tanto la quota variabile del non recuperabile, che passa da 0,087 a 0,117 euro al litro per svuotamento: significa una crescita del 34% contro un calo del 2,3% della parte fissa. Alla fine la bolletta media passa da 1.309 a 1.343 euro». Molte attività si ritroveranno comunque degli sgravi, visto che il Comune ha stanziato 386.560,22 euro ricevuti dallo Stato per abbassare la Tari alle categorie più danneggiate durante la pandemia.