Aule per la didattica e campi sportivi: così il cortile della scuola cambia look

Il cortile della scuola elementare Sabin di corso Vercelli si prepara a cambiare look grazie a una raccolta fondi della onlus torinese “Architettura Senza Frontiere”. Attraverso laboratori partecipativi e collaborativi su tematiche ambientali e sui beni comuni, la Onlus ha sensibilizzato i bambini e li ha coinvolti nel ripensare il cortile della loro scuola, con l’obiettivo di renderlo un luogo bello e accogliente che possa rispondere alle loro necessità e ai loro desideri.

IL CORTILE DELLA SABIN

Il cortile di 4.850 metri quadri della Sabin è poco accogliente, degradato dal tempo e dalla poca manutenzione. Attraverso laboratori partecipativi e collaborativi, Asf ha quindi ripensato il cortile insieme ai bambini, per renderlo bello e accogliente. Asf è riuscita ad ottenere dei finanziamenti, sufficienti solo a coprire le spese che riguardano il verde: piantumazione di nuovi alberi, aiuole colorate e sensoriali e orto didattico. Sono necessari altri interventi per poter vivere il cortile. È necessario riorganizzare il campetto da gioco, che a oggi si presenta con una pavimentazione dissestata e pericolosa, e realizzare un’aula per la didattica all’aperto di cui potranno usufruire più di 500 bambini durante le giornate calde, ma non solo. Da qui l’appello ai cittadini.

IL PROGETTO

I fondi raccolti verranno utilizzati per riorganizzare il campetto da gioco e per realizzare un’aula per la didattica all’aperto di cui potranno usufruire più di 500 bambini. «In un quartiere come Barriera di Milano – raccontano -, molti bambini hanno solo il cortile della scuola per giocare all’aperto e oggi più che mai, in relazione alla pandemia da Covid-19, è necessario avere spazi capaci di accoglierli in totale sicurezza per poter offrire loro nuove esperienze e stimoli».