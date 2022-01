Attracco per i battelli sul Po: la città avrà il suo porticciolo

Zone 30, nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati in attesa del ripristino dell’attracco fluviale sul Po e della realizzazione dell’ascensore panoramico che restituiranno a Moncalieri l’accesso aulico dal fiume. Un progetto ambizioso che vuole la completa riqualificazione di lungo Po Abellonio, progettata dal Comune e inserita nella II° Variazione del Piano delle Opere pubbliche, finanziata in larga parte dal programma Pinqua, bando del Ministero delle Infrastrutture destinato alla qualità dell’abitare. Spesa complessiva: 410mila euro (tutti i progetti Pinqua dovranno essere realizzati entro il 2026).

Le opere previste si accompagnano – e seguono – quelle di messa in sicurezza degli argini del fiume eseguite da Aipo. Su quella fetta del territorio, dopo le esondazioni del 2016 e del 2019, l’Amministrazione di Paolo Montagna ha sempre mantenuto alta l’attenzione. Quasi un milione di euro sono stati spesi per rinforzare la sponda del fiume, realizzare la nuova barriera che ha alzato la protezione già esistente e rinforzare con una scogliera la sponda più prossima al fiume. Era stata anche abbattuta la ex bocciofila non più a norma. Era dismessa da tempo e nel 2018 un incendio ne aveva chiuso definitivamente i battenti.

Una volta riqualificato il parco, con la piantumazione di nuovi alberi, area cani riqualificata e la posa di nuovi giochi bimbi, si interviene su strade, marciapiedi, illuminazione e sicurezza. «Lungo Po Abellonio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Ferrero – è la porta d’ingresso alla città dal lato del fiume. Una parte di territorio bella e piacevole che va riqualificata in vista del ripristino». Immerso nel parco, c’è anche l’attracco ai battelli. «Nell’ottica di un rilancio che sia anche turistico, e che vede dunque il lungo Po di Moncalieri il biglietto da visita, si mette mano alla sicurezza».