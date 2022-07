AGGIORNAMENTO: L’occupazione delle due attiviste di Extinction Rebellion è terminata nel pomeriggio grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che con le tenaglie hanno liberato le due ragazze rimaste per oltre sei ore sul balcone del palazzo della Regione. In totale sono 25 le denunce, che hanno coinvolto tutte le persone che hanno partecipato all’azione.

Protesta degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina a Torino. Due manifestanti del gruppo questa mattina sono salite con una scala sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello, incatenandosi alle ringhiere di quest’ultimo.

In uno striscione il messaggio della protesta: “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità, è solo l’inizio”. “Sono qui perché la giunta regionale in questi anni ha ripetutamente denigrato la comunità scientifica e i suoi cittadini – spiega Delfina, incatenata al balcone, nelle dichiarazioni riportate dal profilo Facebook del movimento -. Questa siccità è un effetto della crisi climatica ed ecologica, causata dall’attività umana. La Giunta Cirio si attivi per adottare misure preventive e sistemiche per contrastarla rapidamente”.

IL VIDEO di Tonino Di Marco