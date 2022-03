Attimi di paura in via Nizza: incidente in bici, una persona ferita [FOTO]

Attimi di panico in mattinata in via Nizza, all’angolo con corso Vittorio a Torino. Intorno alle 11 una persona anziana che viaggiava in bici è rimasta vittima di una brutta caduta, finendo rovinosamente sull’asfalto. La caduta è avvenuta senza il coinvolgimento di altri mezzi o auto.

Attorno alla persona ferita, che è rimasta a lungo immobile sulla sede stradale, si è creato un fitto capannello di passanti, alcuni dei quali hanno impedito che il sopraggiungere delle vetture potesse provocare altri incidenti. Il capannello si è sciolto solo all’arrivo dell’ambulanza.