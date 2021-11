La Città di Torino ha sospeso momentaneamente alcuni servizi informatici (tra cui quelli anagrafici) del proprio portale internet per un “attacco hacker” in corso.

A comunicarlo il Comune via social, che ha spiegato così i disservizi della mattinata: “Il sistema informatico è attualmente bloccato per consentire di far fronte ad un attacco in corso. Seguiranno aggiornamenti”.