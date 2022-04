Attacco alla stazione di Kramatorsk: almeno 35 morti. Sindaco Kiev: “Ho invitato il Papa”. Von der Leyen a Bucha [DIRETTA E VIDEO]

Quarantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Sul campo si combatte a Odessa: nuovi bombardamenti nella notte. Secondo il Pentagono, intanto, Putin ha rinunciato a Kiev e per la prima volta ha ammesso “perdite significative” tra i soldati. Zelensky alle ambasciate: “Tornate nella capitale, è nostra”. Poi rivela: “A Borodyanka situazione decisamente peggiore che a Bucha“.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00. Zelensky incontra von der Leyen In corso a Kiev un incontro tra il presidente ucraino Zelensky e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Con loro anche l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00. Von der Leyen a Bucha La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto visita a Bucha, città simbolo dei massacri russi in Ucraina. “Qui è successo l’impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, l’incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato questa città. Qui a Bucha abbiamo visto la nostra umanità distrutta”, le sue parole. “Il mondo intero è in lutto con le gente di Bucha. Queste persone stanno difendendo il confine dell’Europa, l’umanità, la democrazia e noi li sosteniamo in questa battaglia”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00. Sindaco Klitschko: “Ho invitato il Papa a Kiev” Il sindaco di Kiev, l’ex campione di boxe Vitali Klitschko, ha affermato in collegamento su Sky Tg 24 di aver invitato Papa Francesco: “Ho già invitato il Papa, gli ho inviato una lettera formale. Sarebbe un segnale molto potente averlo qui. Si tratterebbe di una visita simbolica molto importante, che porterebbe pace nel nostro Paese. La sua è una figura internazionale, porterebbe pace in Ucraina perché tutto il mondo lo guarda, tutto il mondo ascolta le sue parole. Abbiamo ricevuto alcune informazioni sul fatto che stanno cercando di trovare una data. Se per caso verrà presa una decisione, sarebbe veramente meraviglioso dargli il benvenuto qui, per portare pace in Europa”.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30. Cremlino: “Operazione potrebbe finire presto” Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, quella che Putin fa chiamare “operazione speciale” (in realtà una guerra vera e propria) in Ucraina potrebbe finire presto. “L’operazione potrebbe essere completata nel prossimo futuro”, ha detto Peskov. “L’operazione continua, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Si sta svolgendo un lavoro sostanziale sia militarmente, in termini di avanzamento dell’operazione, sia attraverso i negoziatori che sono in fase di trattativa con le controparti ucraine”.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Attacco alla stazione di Kramatorsk: almeno 35 morti. E’ di almeno 35 morti, tra cui due bambini, e 100 feriti il bilancio dell’attacco russo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk. “Migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati. I russi disumani non abbandonano i loro metodi” ha dichiarato il presidente Zelensky. Ma Mosca nega: “Il missile che appare nel video nei pressi della stazione è utilizzato solo dall’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Macron: “La guerra non finirà presto”. Second il presidente francese Emmanuel Macron, “la guerrà in Ucraina non finirà nei prossimi giorni. Per Putin il 9 maggio dovrebbe il giorno per l’annuncio della vittoria (in concomitanza dell’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale). Per Macron la Russia si concentrerà ora nel Donbass. Intanto il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il responsabile della politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, sono in viaggio verso Kiev per incontrare il presidente Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Zelensky, appello alle ambasciate: “Tornate a Kiev e continuate il vostro lavoro, è un segnale alla Russia che la capitale è nostra”. E sugli orrori: “La situazione a Borodyanka, vicino Kiev, è decisamente più orribile che a Bucha“. Secondo la Procura sono infatti già stati trovati 26 corpi estratti dalle macerie: “E’ la città più distrutta della regione, difficile prevedere quante vittime ci siano”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Nuove esplosioni a Odessa. La città è stata attaccata nella notte. Lo riporta la Cnn.

AGGIORNAMENTO ORE 05:00. Il Pentagono: “Putin ha rinunciato a Kiev”. Secondo il ministro della Difesa americano, Lloyd Austin, il Cremlino avrebbe rinunciato alla conquista della capitale: “Putin pensava di farcela molto rapidamente, ma si è sbagliato. Ora tutti gli sforzi sono sul sud e sull’est del Paese”.