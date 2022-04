Attacco alla stazione di Kramatorsk: almeno 35 morti. Zelensky: “Russi disumani”, ma Mosca nega. Macron: “La guerra non finirà presto” [DIRETTA E VIDEO]

Quarantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Sul campo si combatte a Odessa: nuovi bombardamenti nella notte. Secondo il Pentagono, intanto, Putin ha rinunciato a Kiev e per la prima volta ha ammesso “perdite significative” tra i soldati. Zelensky alle ambasciate: “Tornate nella capitale, è nostra”. Poi rivela: “A Borodyanka situazione decisamente peggiore che a Bucha“.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30. Attacco alla stazione di Kramatorsk: almeno 35 morti. E’ di almeno 35 morti, tra cui due bambini, e 100 feriti il bilancio dell’attacco russo alla stazione ferroviaria di Kramatorsk nella regione di Donetsk. “Migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati. I russi disumani non abbandonano i loro metodi” ha dichiarato il presidente Zelensky. Ma Mosca nega: “Il missile che appare nel video nei pressi della stazione è utilizzato solo dall’Ucraina”.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Macron: “La guerra non finirà presto”. Second il presidente francese Emmanuel Macron, “la guerrà in Ucraina non finirà nei prossimi giorni. Per Putin il 9 maggio dovrebbe il giorno per l’annuncio della vittoria (in concomitanza dell’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale). Per Macron la Russia si concentrerà ora nel Donbass. Intanto il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il responsabile della politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, sono in viaggio verso Kiev per incontrare il presidente Zelensky.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. Zelensky, appello alle ambasciate: “Tornate a Kiev e continuate il vostro lavoro, è un segnale alla Russia che la capitale è nostra”. E sugli orrori: “La situazione a Borodyanka, vicino Kiev, è decisamente più orribile che a Bucha“. Secondo la Procura sono infatti già stati trovati 26 corpi estratti dalle macerie: “E’ la città più distrutta della regione, difficile prevedere quante vittime ci siano”.

AGGIORNAMENTO ORE 06:00. Nuove esplosioni a Odessa. La città è stata attaccata nella notte. Lo riporta la Cnn.

AGGIORNAMENTO ORE 05:00. Il Pentagono: “Putin ha rinunciato a Kiev”. Secondo il ministro della Difesa americano, Lloyd Austin, il Cremlino avrebbe rinunciato alla conquista della capitale: “Putin pensava di farcela molto rapidamente, ma si è sbagliato. Ora tutti gli sforzi sono sul sud e sull’est del Paese”.