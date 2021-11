Atp Finals, Zverev batte Hurkacz e passa il turno: Sinner eliminato

È durato due giorni il sogno di Jannik Sinner di approdare in semifinale alle Atp Finals di Torino. A spezzarlo, dopo una sola partita giocata – e vinta – dal campione azzurro, è stata la vittoria conquistata da Alexander Zverev ai danni di Hubert Hurkacz nella prima partita dell’ultima giornata di gare del girone rosso.

Il tedesco si è imposto in due set, in poco più di un’ora e un quarto di gioco, col punteggio di 6-2, 6-4. E per quello che è il regolamento delle Atp Finals, sarà lui a passare il turno indipendentemente dall’esito del confronto in programma alle 21 tra Sinner e Medvedev.

In caso di parità di vittorie, infatti, conta il numero di partite giocate: tre per Medvedev e Zverev, due per Sinner. La gara di stasera tra l’italiano e il russo, dunque, sarà una sorta di passerella e nulla più, ininfluente ai fini del passaggio del turno.