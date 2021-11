Alexander Zverev vince le Nitto Atp Finals 2021 di Torino. Al Pala Alpitour il tennista tedesco ha sconfitto in due set Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco.

Si tratta del secondo successo in questo torneo per il tedesco, numero 3 del mondo, dopo quello del 2018. Il russo, numero 2, non è riuscito invece a difendere il titolo di campione uscente dopo il successo del 2020.