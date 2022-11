Atp Finals, Rublev batte Tsitsipas: sarà semifinale con Ruud

Si chiude con una vittoria di Andrey Rublev la fase a gironi delle Atp Finals 2022 di Torino. Il russo ha battuto in tre set Stefanos Tsitsipas al Pala Alpitour, conquistando l’ultimo posto nelle semifinali del torneo.

Per Rublev vittoria in 1 ora e 45 minuti con i parziali di 3-6, 6-3, 6-2. Ora il russo, secondo nel Gruppo Rosso, troverà nella semifinale il norvegese Casper Ruud, primo nel Gruppo Verde. Il vincitore del primo raggruppamento, Novak Djokovic, ha superato anche Daniil Medvedev nel pomeriggio chiudendo in bellezza la prima fase. Il serbo affronterà in semifinale Taylor Fritz.