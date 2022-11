Rafael Nadal è arrivato a Torino. Il campione spagnolo è in città per le Atp Finals, per le quali si è qualificato lo scorso 2 settembre 2022.

Per il tennista iberico undicesima partecipazione in carriera alla rassegna internazionale, per la prima volta a Torino. Per lui quest’anno quattro titoli vinti, tra cui gli Slam dell’Australian Open e del Roland Garros.