E’ il tennista russo Daniil Medvedev il primo finalista delle Atp Finals di Torino. Il numero 2 del mondo ha infatti battuto in due set (6-4, 6-2) il norvegese Casper Ruud. Un’ora e venti di gioco per conquistare un posto in finale nel capoluogo piemontese.

Medvedev sfiderà uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic, che si affronteranno alle 21:00 al Pala Alpitour.