Atp Finals, l’assessore Carretta: “Soddisfatti, ma serve coinvolgere di più Torino”

Le Nitto Atp Finals di Torino, appena terminate, sono state oggetto di comunicazioni da parte dell’assessore allo Sport Mimmo Carretta nella seduta del Consiglio Comunale odierno.

“SODDISFATTI MA SI PUO’ FARE DI MEGLIO”

Carretta ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, che avrà “ricadute importanti sulla città”, ha affermato. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore – nonostante i limiti imposti dal Covid, ma si può ancora migliorare. Occorre coinvolgere maggiormente la città e ragionare sui miglioramenti in un tavolo interassessorile, facendo rivivere l’orgoglio olimpico del 2006 e sfruttando le potenzialità di Torino, a cominciare dai suoi musei“.

“OCCASIONE PER PENSARE IN GRANDE”

Proseguono anche le interlocuzioni con la Federazione Italiana Tennis (Fit), la Regione Piemonte e gli investitori privati per “generare ulteriori occasioni di sviluppo per la città e pensare in grande: le Atp sono un strumento su cui costruire una narrazione importante per Torino, durante tutto l’anno”.

“CODE? PER CONTROLLI E DISTANZIAMENTO”

Per quanto riguarda le code alla biglietteria del Pala Alpitour, l’assessore ha letto una nota della Fit in cui viene ribadito che “la maggiore parte delle attività si sono svolte in un contesto emergenziale, in continuo mutamento, e che le code sono state causate dalla necessità di garantire il distanziamento interpersonale e il controllo dei green pass“. I biglietti annullati saranno rimborsati dalla Fit e sono al vaglio ulteriori forme di ristoro.