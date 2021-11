E’ il tennista russo Daniil Medvedev il primo finalista delle Atp Finals di Torino. Il numero 2 del mondo ha infatti battuto in due set (6-4, 6-2) il norvegese Casper Ruud. Un’ora e venti di gioco per conquistare un posto in finale nel capoluogo piemontese.

Sfiderà, domani alle 17:00 al Pala Alpitour, Alexander Zverev che nella semifinale della sera è riuscita a piegare il numero 1 Novak Djokovic con il punteggio di 2-1, dopo due ore e 28 minuti di gioco.