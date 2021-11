Atp Finals, ieri il ritiro di Berrettini per infortunio. Oggi c’è Djokovic [VIDEO]

Secondo giorno di partite al Pala Alpitour di Torino per le Nitto Atp Finals. In programma anche oggi quattro incontri: due del doppio ma soprattutto le due attesissime partite del “Gruppo Verde” del torneo al singolare. In campo anche il numero 1 del ranking: Novak Djokovic, che sfiderà il norvegese Ruud alle ore 14 circa. In serata è invece prevista la sfida tra il greco Tsitsipas e il russo Rublev.

BERRETTINI KO PER INFORTUNIO

Ieri grande rammarico per l’infortunio occorso a Matteo Berrettini. Il tennista italiano ha sfidato il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp: dopo aver perso il primo set al tie-break è stato obbligato a ritirarsi per un problema fisico all’addome nel corso del secondo game della seconda partita. Vittoria a tavolino, dunque, per l’avversario.

ATTESA PER GLI ESAMI, E’ PRONTO SINNER

La giornata di oggi sarà quindi decisiva per capire se Berrettini potrà continuare o meno e disputare le altre due partite del suo girone contro Medvedev e Hurkacz. Cosa che sembra al momento difficile, visto che la prima delle due è in programma domani: in tal caso si scalda Jannik Sinner, a Torino come prima riserva visto il suo piazzamento nel ranking Atp alla fine del 2021.

I VIDEO DELLA PRIMA GIORNATA

BERRETTINI CONTRO ZVEREV

MEDVEDEV CONTRO HURKACZ (6-7, 6-3, 6-4)

LO STADIO SI RIEMPIE, CAPIENZA AL 60%

APRE IL DOPPIO: MEKTIC/PAVIC – KRAWIETZ/TECAU (6-4, 6-4)

IL PUBBLICO ENTRA ALLO STADIO PRIMA DELLE PARTITE

IL RISCALDAMENTO DEI TENNISTI