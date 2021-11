Atp Finals, domani la decisione di Berrettini. No del Cts, capienza resta al 60%

Secondo giorno di partite al Pala Alpitour di Torino per le Nitto Atp Finals. Questi gli aggiornamenti in tempo reale: da Tsitsipas-Rublev (in programma alle 21) al punto sulla capienza (che resta al 60%), fino alle condizioni di Matteo Berrettini, ieri out per infortunio.

BERRETTINI: “VALUTIAMO ESAMI E DECIDIAMO”

Matteo Berrettini, attraverso una storia su Instagram, ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni e ringraziato per tutti i messaggi di affetto: “Ieri sera ho provato una delle peggiori sensazioni della mia carriera. Grazie mille del supporto, è di grande aiuto. Il mio team tecnico e medico sta valutando gli esami e la situazione in generale: vi farò sapere appena prenderò una decisione”. Il suo match contro Hurkacz resta in programma per domani, non più alle ore 14 ma alle ore 21.

NO ALL’AUMENTO CAPIENZA, SI RESTA AL 60%

Il Comitato tecnico scientifico, riunitosi oggi pomeriggio, ha infatti respinto la nuova proposta di aumentare la capienza del 7,5% del palazzetto per il torneo che avrebbe portato quindi complessivamente al 67,5%. Si resta, quindi, al 60% della capienza come stabilito inizialmente alla vigilia dell’inizio della competizione.

ESORDIO VINCENTE PER DJOKOVIC

Il primo match del torneo singolare di giornata ha visto il debutto al Pala Alpitour di Novak Djokovic, numero 1 del ranking. Il serbo ha battuto in due set Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-2. L’incontro è durato poco più di un’ora e mezza. In serata toccherà a Tsitsipas e Rublev.

