Atp Finals di Torino: “Venduti oltre 120mila biglietti, sarà edizione migliore di sempre”

Manca ormai davvero poco: domenica prossima, 14 novembre, prenderà il via l’edizione 2021 delle Atp Finals, per la prima volta a Torino. Con la conferenza stampa di presentazione al Grattacielo Intesa Sanpaolo si apre di fatto uno degli eventi più attesi del calendario tennistico.

BINAGHI: “VENDUTI 120MILA BIGLIETTI”

A parlare è stato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi: “Sono stati venduti oltre 120mila biglietti per un incasso complessivo da 15 milioni di euro. Per valutare l’indotto sul territorio vanno aggiunte poi altre 10mila presenze. Abbiamo avuto acquirenti da 60 paesi differenti che vanno a comporre circa il 18% del totale, ridotto ovviamente a causa della pandemia. Ciò però da ottime prospettive di sviluppo per gli anni a venire”.

“SARA’ EDIZIONE MIGLIORE DI SEMPRE”

“Sono stati tre anni intensi, abbiamo allestito la più grande manifestazione tennistica indoor nonostante le difficoltà della pandemia – ha aggiunto Binaghi -. Dobbiamo andarne fieri e abbiamo la presunzione di credere che quella di quest’anno sarà l’edizione delle Atp Finals migliore di sempre. Miglioreremo di anno in anno anche perché ci sono cose delle quali non ci siamo potuti occupare fino in fondo. Ora il testimone passerà ai protagonisti”.