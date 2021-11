Atp Finals di Torino, inaugurato il Fan Village [LA FOTOGALLERY]

Nuova iniziativa nel centro di Torino in vista delle ormai imminenti Atp Finals, al via domenica 14 novembre e fino al 21 novembre. Nella mattinata odierna è stato inaugurato il Fan Village, uno spazio con stand, sponsor e tanti altri eventi legati al tennis in occasione dell’arrivo dei grandi campioni della disciplina.

“PROMUOVERE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO”

Il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, presente al taglio del nastro, ha definito la rassegna tennistica un “evento che deve promuovere la bellezza del territorio”. Parole al miele anche quelle di Angelo Binaghi, presidente Fit: “Non c’è posto migliore di Torino per ospitare queste Finals, in un momento nel quale il tennis italiano sta vivendo la sua età dell’oro”. Il sindaco Stefano Lo Russo è d’accordo: “Questa è una straordinaria occasione per dimostrare che la città è in grado di ospitare ed organizzare grandi eventi, oltre al promuovere la cultura dello sport”.

LO RUSSO: “OLIMPIADI? INCONTREREMO MALAGÒ”

A margine della presentazione in piazza, Lo Russo ha parlato inoltre delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, rilanciando la voglia di partecipazione della città di Torino: “Nelle prossime settimane assieme al presidente Cirio incontreremo Malagò per mettere a disposizione gli impianti della città – ha detto il sindaco -. Crediamo che il nostro contributo possa aiutare a svolgere al meglio l’evento, sia a livello economico che come risparmio dell’impatto ambientale”.