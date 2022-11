Atp Finals, Camst e il Casaro Nero hanno stregato i tennisti

Altissimo gradimento. E’ stato un successo. Il gruppo Camst, azienda leader nella ristorazione e nella Facility Service, in collaborazione con il Casaro Nero, società specializzata nel live cooking della mozzarella, hanno lasciato tutti a bocca aperta: tennisti, addetti ai lavori ed ospiti della Player Lounge presso il Pala Alpitour di Torino, sede della Atp Finals. Qualità, vasta scelta, eccellenze piemontesi e nazionali come il gelato di Marchetti, la birra Baladin, il sushi di Marchisio. L’offerta gastronomica, griffata da Camst con la supervisione della Fit, è stata eccellente, apprezzatissima da tutti sia per la varietà dei prodotti che per la qualità della materia prima, magistralmente assemblata e trasformata.

Nulla è stato lasciato al caso. Dettagli che hanno fatto la differente: la mise en place elegante, il servizio impeccabile. E poi la presenza di Biagio Floro, il Casaro Nero, che con i suoi live cooking ha lasciato tutti a bocca aperta, servendo la burrata rivisitata al tartufo e al pistacchio, oltre a sushirella, l’ultima fortunata invenzione, ossia il sushi con la mozzarella.

Insomma di tutto un po’. Tanto quanto basta per aver lasciato il segno. Tutto rigorosamente griffato Camst, un nome, una garanzia.