Atp Finals, cala il sipario: “Torino farà il possibile per averle fino al 2030”

Gran finale delle Atp Finals 2022 di Torino. Questa sera alle 19 al Pala Alpitour si terrà la finalissima tra Novak Djokovic e Casper Ruud.

LO RUSSO: “FAREMO IL POSSIBILE PER AVERE FINALS FINO AL 2030”

Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa conclusiva della rassegna, sulla quale si è espresso anche Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: “Faremo il possibile per avere le Finals anche per i prossimi cinque anni, fino al 2030 – ha detto -. I tennisti e la Atp hanno apprezzato la nostra città, ce la metteremo tutta per mantenerle anche per i prossimi cinque anni. Crediamo in questa iniziativa”.

RICCA: “PIEMONTE MERITA DI OSPITARE FINALS”

“Torino e il Piemonte meritano di ospitare nuovamente le Atp Finals, anche dopo il 2025 – ha aggiunto Fabrizio Ricca, assessore regionale allo Sport -. Abbiamo lavorato duramente per rendere il nostro territorio la casa del tennis internazionale. Vogliamo lavorare ora per migliorare e per rendere questo evento sempre più green e ad impatto zero”.

BINAGHI: “SUPEREREMO 156MILA BIGLIETTI VENDUTI”

“Entro stasera supereremo i 156mila spettatori – il punto di Angelo Binaghi, presidente Fit -. Il fatturato ha superato i 15 milioni di euro e il 38% di questi biglietti sono stati acquistati dall’estero. Abbiamo svolto egregiamente il compito ma vogliamo crescere ancora. Questo evento crea ricchezza e dà al mondo un’immagine positiva del nostro Paese. Miglioreremo di anno in anno, ci sono ancora tante cose che possiamo migliorare. E perdere questa competizione sarebbe una sconfitta per il Paese”.