Atp Finals, cala il sipario. Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo): “Soddisfatti, appuntamento alla prossima”

Con la vittoria di Alexander Zverev in due set su Medvedev cala il sipario sulle Nitto Atp Finals 2021 di Torino. Una prima volta “soddisfacente”, così come l’ha definita Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, host partner del torneo.

IL COMMENTO

“Intesa Sanpaolo è molto soddisfatta di questa prima edizione delle ATP Finals qui a Torino. Tutti i nostri stakeholder – clienti, partner, mondo dell’informazione, appassionati sportivi – hanno manifestato grande apprezzamento per l’impegno e lo spirito di squadra con cui la Banca ha lavorato con l’ATP, la FIT e le istituzioni pubbliche per la riuscita di un appuntamento che ha dato nuove energie e nuovo ottimismo. Vince il migliore ma vincono anche Torino e l’Italia. Appuntamento per la prossima edizione, noi siamo pronti.”