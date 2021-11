Atp Finals: Berrettini si ritira per infortunio, vince Zverev a tavolino [VIDEO]

Il primo giorno di cinque anni. Da oggi il Pala Alpitour, proprio a un passo da dove nel febbraio 2006 fu acceso il braciere olimpico, diventerà la casa dei grandi del tennis. Sì, perché dal 14 novembre 2021 e per le prossime quattro edizioni, la città della Mole sarà a tutti gli effetti la capitale internazionale della racchetta, ospitando le Nitto Atp Finals. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sull’impianto di piazza d’Armi. Il conto alla rovescia è terminato. Oggi è il grande giorno. Servizio, diritto, rovescio, cominceranno a farla da padrone. E soprattutto saranno i campioni a dare spettacolo con le loro giocate da fondo campo o sotto rete, volée. Sugli spalti ci sarà il 60 per cento della capienza dell’ex Pala Isozaki.

BERRETTINI KO PER INFORTUNIO

Poco dopo le 21 è iniziato il secondo incontro del “Gruppo Rosso”. Matteo Berrettini ha sfidato il tedesco Zverev, numero 3 del ranking Atp. L’italiano, dopo aver perso il primo set al tie-break, è stato obbligato a ritirarsi per un problema fisico all’addome nel corso del secondo game della seconda partita. Vittoria a tavolino, dunque, per l’avversario.

MEDVEDEV BATTE HURKACZ

Alle 14.15, invece, c’è stato il primo incontro del torneo singolare tra Medvedev, numero 2 del ranking, ed il polacco Hurkacz. I due si trovano nel “Gruppo Rosso“, lo stesso dell’italiano Berrettini. Il russo ha vinto in rimonta, in tre set: 6-3, 6-4 dopo aver perso 6-7 al tie-break il primo.

LO STADIO SI RIEMPIE, CAPIENZA AL 60%

Lo stadio è andato riempiendosi nella mattinata, raggiungendo la capienza massima consentita del 60% per le restrizioni Covid (che tanto hanno fatto discutere per la mancata concessione della deroga al 75% negli ultimi giorni).

IL PRIMO INCONTRO DEL DOPPIO: MEKTIC/PAVIC – KRAWIETZ/TECAU

Queste alcune immagini della partita che ha aperto il torneo: in campo la coppia croata Mektic-Pavic, che hanno battuto Krawietz e Tecau con il punteggio di 6-4 6-4 in poco meno di un’ora e mezzo di gioco.

I PREPARATIVI

Altre immagini della mattinata mostrano gli ultimi preparativi prima dell’inizio delle partite.

IL MONTEPREMI

Quello totale è di 6 milioni e 268mila 241 euro. Al campione, se rimarrà imbattuto per tutto l’arco del torneo, andranno 2.002.378 euro. Ecco come verranno ripartiti i premi in dettaglio: 149.573 euro è la quota base per ogni partecipante (80.406 euro sono destinati alla riserva; in questo caso a Sinner). Ogni vittoria nel “Round Robin” vale 149.573 euro. Ai due finalisti andranno 458.230 euro ciascuno. Al vincitore 945.855 euro. Come sottolineato sopra, invece, se il vincitore manterrà l’imbattibilità incasserà più di 2 milioni di euro.