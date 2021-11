Atp Finals, Berrettini non ce la fa: “Sono distrutto”. Tocca a Sinner

Non ce la fa, Matteo Berrettini. Costretto ad alzare bandiera bianca. Niente più Atp Finals. Il saluto al torneo di Torino arriva attraverso un lungo post su Instagram: “Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso… Le mie finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo”.

“La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti – aggiunge Berrettini -. Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera.

Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato. Grazie, Mat”.

Al suo posto un altro italiano, Yannick Sinner.