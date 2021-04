Atletico chiama Juve: «Dateci Paulo Dybala e vi lasciamo Morata»

Il diretto interessato ne aveva parlato direttamente nel corso di una diretta Twitch la scorsa settimana ammiccando: «Parlo spesso con Morata dell’Atletico, un grande club», raccontava Paulo Dybala a proposito dei Colchoneros. E evidentemente in casa Atletico qualcuno deve avere ascoltato le parole del numero dieci argentino, visto che proprio dalla Spagna hanno lanciato la pazza idea di uno scambio, neanche troppo pazzo a dire la verità. Ovvero, Alvaro Morata tutto bianconero e Paulo Dybala in maglia biancorossa. Simeone, infatti, sogna l’attacco stellare formato dal suo connazionale Paulo, da Suarez e Joao Felix. D’altronde, ormai non è più un segreto, la Joya bianconera e la dirigenza della Vecchia Signora – dal futuro in bilico anche questa – non hanno raggiunto un’intesa sul rinnovo del contratto. L’argentino spara alto, la Juve, invece, punta al ribasso, soprattutto in tempi di pandemia. Per questo l’idea dello scambio, presto, potrebbe diventare più di una semplice idea. Cedendo Paulo Dybala, inoltre, la Juventus potrebbe rimettere parzialmente a posto i conti in rosso del bilancio: entro fine giugno, infatti, servono 100 milioni di euro per rimpinguare le casse della Vecchia Signora, provate più che mai dall’ingaggio monstre di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro all’anno), dalla pandemia e dall’uscita prematura dalla Champions League. Non solo Paulo Dybala però sembra destinato a lasciare Torino. Un altro indiziato è il difensore turco Demiral, richiestissimo in Premier League e non solo. La Juventus potrebbe sacrificarlo. Nonostante qualche passaggio a vuoto e tutti gli infortuni che ne hanno caratterizzato il biennio in bianconero, già a gennaio dalla Turchia erano ripartiti diversi rumors relativi a un suo malcontento per essere ancora considerato un’alternativa ai titolarissimi. Nel frattempo i contatti tra il suo entourage e alcuni club, soprattutto in Premier, sono proseguiti. E ora c’è una società in particolare che ha deciso di affondare il colpo: l’Everton di Carlo Ancelotti.