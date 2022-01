Atalanta, viola e Covid: Toro, 2022 già in salita

Dai nerazzurri di Milano ai nerazzurri di Bergamo, l’anno nuovo del Toro si aprirà con lo stesso coefficiente di difficoltà con cui si è chiuso il 2021. Dopo l’Inter ci sarà l’Atalanta, Ivan Juric si porta dietro il fardello di un rendimento esterno altamente negativo: cinque punti in nove gare in trasferta, peggio dei granata hanno fatto soltanto Salernitana e Cagliari, due delle principali accreditate alla retrocessione. E il 2022 avrà una partenza con il botto anche per la seconda sfida in programma per Bremer e compagni, con la Fiorentina che tre giorni dopo l’Epifania sarà di scena all’Olimpico Grande Torino.

«Siamo ancora nel limbo, possiamo andare su o andare giù» diceva il tecnico serbo un paio di mesi fa, prima del filotto che avrebbe portato i suoi ragazzi al giro di boa. Adesso la zona B è lontana 14 punti, un enorme passo in avanti rispetto alle ultime due stagioni, ma è arrivato il momento del salto di qualità: Juric lo vorrebbe fare prima sul campo e poi sul mercato, aspettando quei colpi rimasti in canna dall’estate come il tanto gradito Amrabat. È anche così che il Toro può decollare, considerando anche che il cammino di gennaio sarà leggermente più in discesa: dopo Atalanta e Fiorentina, infatti, ci saranno le sfide contro Sampdoria e Sassuolo, per il primo campionato con il calendario sfalsato rispetto al girone d’andata.

Ma i problemi legati al Covid sono già riapparsi, al Fila si fa nuovamente la conta dei casi positivi: quattro calciatori, tra cui Simone Verdi, più un membro dello staff sono in isolamento e alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi si farà un nuovo giro di tamponi. Il club di via Arcivescovado non comunica i nomi, ma da quanto trapela ci sono anche dei fedelissimi attualmente in isolamento, dunque Juric rischia di doversi inventare già la prima formazione da mandare in campo nel nuovo anno. E oggi si incroceranno le dita per i nuovi test.