Asterischi per genere fluido al liceo Cavour, Salvini: “Folle corsa verso il niente”

Continua a far discutere la scelta per il “genere fluido” adottata dal liceo classico Cavour di Torino, che ha iniziato ad utilizzare l’asterisco in circolari e comunicazioni varie alla fine delle parole per evitare il maschile o il femminile nell’ambito della “lotta alle discriminazioni”.

Sul caso si è espresso anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che su Twitter ha scritto parlando della notizia: “Un conto è il rispetto, un altro conto è una folle corsa verso il niente. Basta”.