Il prèside Salcone ci ha orgogliosamente informato che da ora, al prestigioso liceo classico Cavour, non esistono più, per rigoroso regolamento da lui introdotto, ragazzi ma solo ragazz*, studenti ma solo student*. Per la parità di genere, of course. Ma esistono ancora i prèsidi? Pardon, i prèsid*. Ma anche quell* svitat*?