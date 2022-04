Assolto per il bacio rubato alla collega: «Lui credeva che lei fosse d’accordo»

Ridere e scherzare alla macchinetta del caffè sul posto di lavoro sarebbe un atto che “giustifica” un bacio forzato (violenza sessuale secondo l’accusa), se lui «riteneva che il bacio fosse il fisiologico decorso del grado di intimità raggiunto».

E’ quanto scrive il collegio, presieduto dal giudice Paolo Gallo, motivando la sentenza d’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» nei confronti di un operaio che, nel luglio 2016, diede un bacio “con la lingua” a una collega, parte lesa al processo assistita dall’avvocata Sabina Balzola. L’inchiesta è stata svolta dalla pm Fabiola D’Errico, che aveva chiesto la condanna. «Stavamo prendendo un caffè e stavamo ridendo e scherzando – aveva detto la ragazza – poi mi sono messa le cuffiette quindi non sentivo niente. Mi sono sentita prendere da un braccio, mi ha sbattuto contro la parete. E mi ha baciato in bocca. Mi ha traumatizzata».

Dopo il bacio, lui aveva chiesto a lei: «Potevo?». Secondo i giudici, «è necessario comprendere se il B. abbia avuto coscienza e volontà di porre in essere la condotta contestata e, nello specifico, se si sia rappresentato l’assenza di consenso della persona offesa». L’imputato non avrebbe compreso, secondo i giudici, che lei non voleva affatto essere baciata. «Sono diversi gli elementi di fatto, sia antecedenti che successivi al bacio – scrivono i giudici – idonei a provare che il B. abbia errato sulla sussistenza del citato elemento costitutivo (l’assenza di consenso,ndr) essendosi convinto che con la P. fosse sorta una complicità tale da travalicare il limite del rapporto amicale». «Il giorno del fatto – precisa il tribunale – i due avevano, come al solito, preso il caffè e scherzato tra di loro. Tale incontro aveva confermato, nella prospettazione del B, lo speciale grado di confidenza tra i due».