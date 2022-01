Assolto l’ex pm di Torino Padalino: era accusato di favori in Procura

Era accusato di corruzione e di presunti “favori” in Procura: l’ex pm di Torino, Andrea Padalino, è stato oggi assolto perché “il fatto non sussiste”.

L’ACCUSA

Padalino, difeso dall’avvocato Massimo Dinoia, era imputato con rito abbreviato davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi. Secondo l’accusa, che aveva chiesto una condanna a tre anni di carcere, l’ex pm aveva ottenuto cene e soggiorni presso alberghi e ristoranti di lusso tra il 2015 e il 2016 in cambio di favori in campo giudiziario.

I LEGALI: “QUATTRO ANNI DI SOFFERENZE”

“E’ la fine di un incubo, di quattro anni di autentica sofferenza per lui e per la sua famiglia per una pena ingiusta – scrivono i legali in una nota -. Sarà comunque impossibile cancellare questi anni di autentico massacro mediatico, ma se ne può trarre un insegnamento: alla semplice pendenza di un processo penale si accompagnano sempre dolorose conseguenze per le persone indagate e per le loro famiglie”.