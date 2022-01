Assalto di pendolari e turisti: i treni Torino-Aosta nel caos

Il 2022 è cominciato con gli identici problemi dell’anno appena trascorso, almeno per i pendolari e per i turisti che si recano in Valle d’Aosta per raggiungere le piste da sci. Treni in ritardo, troppo piccoli per contenere tutti i viaggiatori, in spregio alle più elementari regole anti contagio. E se in un primo momento sembrava che l’inadeguatezza dei bimodali fosse limitata alle corse nelle ore di punta, con l’afflusso dei turisti in Valle d’Aosta durante le vacanze natalizie si rischia di viaggiare pigiati sempre.

Per non parlare delle fermate soppresse sui treni diretti da e per Torino con l’entrata in vigore dell’orario invernale, delle coincidenze perse e delle sale d’attesa che chiudono alle 20 come a Ivrea e che costringono i viaggiatori ad aspettare il treno al freddo sulle banchine. Sollecitati dall’Associazione utenti ferrovia Chivasso-Ivrea-Aosta molti pendolari stanno scrivendo le loro storie di disagio all’assessore regionale del Piemonte ai Trasporti Marco Gabusi e al presidente della Regione Valle d’Aosta Erik Lavevaz.

Tutti chiedono interventi strutturali: «È vostra precisa responsabilità garantire un adeguato servizio all’utenza tutta, sia essa piemontese che valdostana, ripristinando le fermate tagliate. La linea è una e unico dev’essere il trattamento per tutta l’utenza, con pari diritto di accesso al servizio sia per chi sale da Aosta sia per chi sale da qualsiasi altra fermata intermedia da lì fino a Torino».

Spiega una ragazza lavoratrice e pendolare. «Sono tre mesi che utilizzo sei giorni su 7, la linea ferroviaria Aosta-Torino e sono tre mesi che le persone devono viaggiare in piedi e ammassati. Più volte abbiamo fatto presente questa situazione al capotreno, e più volte ci è stato detto che il treno questo è. Il treno ha solamente due vagoni. Per salire ti chiedono il Green pass, ma che senso ha se devo viaggiare con le persone in braccio?».