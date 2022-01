Assalto alle boutique del centro storico di Torino: 21 condannati, ma cade l’accusa di devastazione e saccheggio

Si è concluso questa mattina, con ventuno condanne il processo a Torino per l’assalto alle boutique del centro storico verificatosi il 26 ottobre del 2020 mentre, in piazza Castello, era in corso una manifestazione di protesta contro le misure restrittive decise dal governo nell’ambito della lotta al Covid.

IL RAID CONTRO LE BOUTIQUE

In quella occasione, un gruppo di persone ne approfittò per spaccare le vetrine di alcuni negozi di lusso portando via alcuni capi firmati e provocando danni quantificati, successivamente, per circa un milione di euro.

SENTENZA AL TERMINE DEL RITO ABBREVIATO

Le condanne, salvo che per un paio di posizioni considerate meno gravi, variano da 1 anni e 4 mesi fino ai 3 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è arrivata al termine di un rito abbreviato.

CADE L’ACCUSA PIU’ GRAVE

L’accusa di devastazione e saccheggio mossa dalla procura (pm Paolo Scafi e Giuseppe Drammis) è tuttavia caduta: per il gup Alfredo Toppino, infatti, si è trattato di furti aggravati.