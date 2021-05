Aspettando le elezioni politiche

I due maggiori partiti di sinistra, il Pd e i 5Stelle, hanno avviato un maquillage elettorale in vista del 2023. I pentastellati tentano di salvare il salvabile dopo che gli è caduta la maschera. Erano e sono di sinistra, i grillini. E avevano convinto una buona parte dei compagni di essere dei politici nuovi, fuori dalle formule stantìe della politique politicienne e della sua bassa cucina. Poco interessati allo stipendio parlamentare – dicevano – al punto da versarne buona parte al movimento. Però poi abbiamo visto il balletto degli smemorati morosi, dei bonifici revocati, dei furbi che sostituivano la fetta di stipendio restituita con rimborsi spese fittizi o gonfiati. Poco interessati – dicevano – alla poltrona. Solo due mandati. Poi abbiamo visto il ‘mandato zero’, le capriole, i compromessi, i “mai” rimangiati, tutto per conservare la poltrona dopo il previsto crollo di voti. Uno vale uno, dicevano. Poi abbiamo visto l’improvvisazione totale, l’ignoranza, l’arroganza. Nel tentativo di arginare il disastro, Grillo tenta di staccarsi da Casaleggio e arruola Conte come leaderburattino, per ereditare i consensi che Giuseppi ha accumulato nei suoi due premierati. Ma quanto resterà di quell’eredità nel 2023? Da Segni a Di Pietro, da Dini alla Pivetti, la storia insegna quanto poco valgano e durino i partiti personali. Grillo ha perso ogni credibilità, e il consenso di Conte si scioglierà come neve al sole. I Piddini lo sanno, e aspettano. Hanno cambiato leader, ma è un dettaglio ininfluente. Che li guidi Letta o il Mago Zurlì, loro sono abituati da 75 anni a comandare da fuori e da sotto, infiltrando i gangli dello stato. Le elezioni, per loro, sono solo una periodica commedia.

