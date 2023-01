Asina scivola giù nel pendio: salvata dai vigili del fuoco

Alle 19 di ieri sera la squadra volontaria vigili del fuoco del distaccamento di Borgone/Sant’Antonino è intervenuta nel comune di Sant’Antonino di Susa in località Cattero per un “soccorso animale“. Un’asina era scivolata su un pendio di sette metri rimanendo bloccata su una piccola sporgenza vicino ad uno strapiombo. La squadra utilizzando un tirfor (un paranco per funi) è riuscita a riportarla sul piano. L’asina, Elvira, è stata riconsegnata sana e salva ai proprietari. L’intervento è durato circa tre ore.