Ascensori e scale mobili ko: in un anno spesi 884mila euro

Scale mobili guaste, con apposito nastro rosso in bella vista, o ascensori fermi fanno spesso indispettire i torinesi. Chi frequenta le stazioni della metropolitana, per recarsi da un posto all’altro, lo sa molto bene. Tanto che negli anni è capitato di attendere anche settimane per una riparazione, magari a causa della mancanza di un componente indispensabile. Soltanto nel 2022, numeri alla mano, sono stati spesi, complessivamente, 884mila euro per interventi di manutenzione, di cui 413mila euro per l’ordinaria, gestioni, prove e ispezioni e altri 471mila per la straordinaria (tra riparazioni e rinnovo degli apparati).

Numeri snocciolati in Sala Rossa dall’assessore alla Mobilità della Città di Torino, Chiara Foglietta. In risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere del gruppo misto, Giuseppe Iannò. In particolare – ha raccontato Foglietta – «sono stati spesi ben 707mila euro per riparare le scale mobili. Con 332mila euro per l’ordinaria e 375mila per la straordinaria». Di questi ultimi fondi più dell’80% è stato destinato alle cinquanta scale mobili esterne (il 35% totale degli impianti, che sono 142). Le più soggette, per ovvi motivi, alle intemperie. Meno gravose sono state le spese per gli ascensori nel corso dell’ultimo anno. Su 176mila euro totali, 81.500 hanno riguardato la manutenzione ordinaria e 95mila euro la straordinaria.

Intanto il 18 gennaio del 2023 è stata bandita la nuova gara per il servizio di manutenzione che prevede, per le scale mobili e per i prossimi tre anni, i seguenti importi: oltre un milione per l’ordinaria e un milione e 700mila euro per la straordinaria.