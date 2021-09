“Artissima” è all’Oval con 154 gallerie da 37 paesi di tutto il mondo

Niente serata opening nel primo giorno di apertura della fiera, nessun evento mondano neppure in città, meno gallerie rispetto alle edizioni pre-pandemia – 154 quelle presenti quest’anno provenienti da 37 paesi del mondo (con il 56 percento di espositori stranieri) contro le 208 del 2019 – e, naturalmente, un numero contingentato di visitatori.

Insomma, la 28esima edizione di Artissima, sintetizza la direttrice artistica Ilaria Bonacossa, «sarà un’edizione Covid». A differenza, però, della versione “unplugged” del 2020, l’Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino tornerà negli spazi dell’Oval. Lo farà dal 5 al 7 novembre prossimo, con le sue 4 sezioni storiche, ma non rinuncerà al digitale cui affiderà la proposta artistica delle altre 3 sezioni che la compongono. “Controtempo” è il tema di questa edizione.

Nei 20mila metriquadri dell’Oval troveranno spazio la “Main Section” con 89 gallerie tra le più rappresentative del panorama artistico mondiale, “New entries” con 25 gallerie aperte da non più di 5 anni, “Dialogue/Monologue” dedicata a 37 gallerie emergenti con un approccio sperimentale su monologhi e dialoghi, e “Art space & Edition” per 7 espositori specializzati in edizioni. Sulla piattaforma digitale, invece, “Artissima Xyz” prenderanno vita dal 4 al 9 novembre la sezione “Present Future” per talenti emergenti under 40, “Back to the Future”, per riscoprire i pionieri dell’ arte contemporanea e che quest’anno riscoprirà l’arte a partire dal 1960, e “Disegni”. In totale 30 artisti per 30 gallerie, 10 per ogni sezione. In più ciascuna sezione potrà contare anche su una mostra fisica all’Oval.

Novità di Artissima 2021 l’ “Hub India – Maximum Minimum”, un nuovo focus geografico dedicato a gallerie e artisti indiani e che avrà un’appendice a Palazzo Madama, al Mao e all’Accademia Albertina. Non mancheranno, come sempre, i premi – quest’anno saranno 9 – e i progetti speciali, dal talent scout itinerante “Jaguart” a “6 Chairs” con l’installazione dell’artista lituano Augustas Serapinas che trasformerà un salone dell’Hotel Principi di Piemonte, in un campo da gioco di tennis in omaggio alle Atp Finals, a disposizione poi degli 8 tennisti partecipanti. Il grattacielo Sanpaolo, infine, (Intesa Sanpaolo è il main partner di Artissima) ospiterà la mostra “Rimbalzi”. «Si consolida la centralità di Torino nell’arte contemporanea» è il commento del presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros Pietro, che preannuncia anche l’apertura in primavera delle Gallerie d’Italia a Torino in piazza San Carlo. Ma Artissima è prima di tutto una fiera dove si viene per esporre e per vendere. Di qui l’appello della Bonacossa agli imprenditori torinesi: «Tutti adorano Artissima, ma per contribuire al suo successo bisogna anche comprare: e allora aprite il portafoglio».