Arti e mestieri di una volta

MAGNINO. Il magnino o magnano (dal latino parlato *manianus, da manus, “mano”) o ancora detto stagnino, era in sostanza il vecchio saldatore, che talvolta si occupava anche di coltelli (allora era detto coltellinaro) o di altri oggetti in ferro. Il magnino, a differenza del fabbro, svolgeva un mestiere per lo più itinerante: il suo luogo di lavoro era infatti la piazza centrale dei paesi, dove montava il suo piccolo banchetto per aggiustare (stagnare) gli oggetti rotti.

Operava con rame e stagno, metalli duttili e di facile reperimento. Il loro aspetto era riconoscibile: si trattava di operai con la faccia annerita dal fumo della loro fucinella portatile, che lordava i loro abiti e le loro mani, dando loro un aspetto di spazzacamini. Un lavoro duro, per quattro soldi: il mestiere di magnino, esposto oltretutto alle intemperie e alla fortuna delle piazze, non permetteva di guadagnare granché. Oggi, l’eredità dei magnini è testimoniata dai cognomi Magnano, Magnani, Magnini e via dicendo, diffusi in modo particolare in Emilia, in Lombardia e in Piemonte e, nella nostra regione, specie nel Cuneese.