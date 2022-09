Arte sulle serrande dei negozi: «Rilanciamo i nostri quartieri»

Rilanciare i quartieri Barca e Bertolla partendo dalle serrande, trasformate per l’occasione in opere d’arte. Un’idea dell’associazione commercianti che anni fa aveva partecipato al bando della compagnia di San Paolo insieme a Officine della scrittura. Con l’obiettivo di valorizzare luoghi simbolo della periferia, spesso poco attenzionati. Bando poi vinto ma i cui successivi lavori erano stati rallentati dal Covid.

«Lo scopo del progetto – spiega Gabriella Sampaolo, del comitato di quartiere Barca -, è far conoscere la storia del nostro quartiere (i luoghi simbolo) attraverso le serrande». Dall’Abbadia di Stura al Museo della scrittura passando per il gruppo dei lavandai, il tutto rivisto in chiave moderna attraverso la collaborazione del Mau. «Molte realtà di Barca e Bertolla – continua Valeria Ciarlone, presidente dell’associazione commercianti di zona -, non sono così conosciute fuori dai confini della periferia. Per questo abbiamo deciso di portare avanti una riqualificazione attraverso l’arte e la scrittura».

Un grande museo a cielo aperto con musica e danze che verranno svelate al pubblico il giorno 24 di settembre, dalle 10, con un grande evento che terrà banco fino alle 17. Durante l’arco della giornata spazio alla mostra di Alvin “Quando la pop art lascia il segno”, ad attività calligrafiche con dimostrazioni e a numerosi laboratori. Nell’occasione verranno installati dei pannelli dimostrativi per spiegare il significato delle opere sulle serrande ai passanti e ai curiosi. Inoltre il 7 ottobre i ballerini della Fondazione Egri danzeranno davanti alle serrande, nell’ambito del contest “#stradeinballoto”.