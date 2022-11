Arte e cultura alle ex fonderie per rilanciare la periferia nord

La rinascita di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna attraverso arte, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, con un anno di mostre e spettacoli, proiezioni e incontri letterari. E molto altro ancora, grazie ai fondi di ripresa post-Covid. Il tutto a Beeozanam community hub. Perché l’ex fonderia di via Foligno, complesso industriale realizzato tra il 1938 e il 1941 e unico esempio di architettura futurista a Torino, è ora al centro del progetto “Beecult”, con un fitto calendario di iniziative che prendono il via martedì 8 novembre e hanno l’obiettivo di creare confronto sull’arte e l’ambiente e di coinvolgere il pubblico rendendolo attore consapevole di una nuova offerta culturale a Torino.

Gli appuntamenti andranno avanti fino al 26 novembre e sono variegati: il teatro per bimbi l’8 novembre con bebè-marionette in giro per la città a bordo di passeggini giganti, il workshop sulle esplorazioni nello spazio il 9 novembre, il tour sulla street-art il 12 novembre, il workshop sul videomaking, il digitale e le nuove tecnologie il 26 novembre. Solo per citarne alcuni.

«Con Beecult il community hub Beeozanam al suo secondo anno di vita afferma, attraverso una pluralità di iniziative culturali, i temi fondanti della sua nuova identità che hanno contraddistinto la rigenerazione dell’ex compleanno industriale», spiega Elena Carmagnani, vicepresidente di Beeozanam. Il progetto è promosso da Beeozanam con Pigmenti, che si occupa di arte visiva e muralismo urbano, Eri-European Research Institute onlus, che si occupa di progettazione europea nei settori dell’inclusione sociale, dell’ambiente e della formazione, Minollo, che promuove percorsi di protagonismo giovanile, e la compagnia teatrale Le due e un quarto.