Art Nouveau e musei: viaggio nella cultura di borgo San Donato

Anche per San Donato (come altri quartieri torinesi) la storia ha avuto inizio con una piccola cappella, costruita attorno al Quattro-Cinquecento e dedicata a un santo. Allora si era fuori dalle mura di Torino, e l’arteria principale era detta strada del Martinetto, area nella quale il fiume Dora dava l’occupazione principale alle famiglie. L’intero San Donato e la vicina borgata Parella vivevano in simbiosi con l’acqua.

L’industria e la birra

San Donato divenne nell’Ottocento la casa degli operai, grazie all’apertura delle industrie e degli opifici. Nel San Donato si insediarono alcune tra le prime, grandi industrie torinesi, specialmente alimentari. Tra le prime, la Caffarel: Pierre-Paul Caffarel fondò il suo laboratorio in via Carena; Carlo Metzger, invece, costruì la prima fabbrica di birra proprio nel borgo, nel 1848. Il tutto, tra opifici storici come i mulini Feyels, ancora visibili in corso Tassoni angolo via San Donato.

Art Nouveau

Il quartiere San Donato è contraddistinto anche da eleganti dimore in stile Art Nouveau e da stradine strette con edifici post-industriali, raggruppati sotto il campanile della chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita, alto ben 83 metri. Nel 1876 il santo Francesco Faà di Bruno (importante architetto) lo volle così, altissimo, perché l’orologio che installò sulla sua sommità potesse essere visto da tutti. I lavori durarono cinque anni. E ancora oggi è il più alto campanile di Torino. Altra tappa fondamentale è il Museo Faà di Bruno, aperto dal 1980. Si articola su nove sale nelle quali vengono raccontate la vita e le opere del Beato Francesco Faà di Bruno e dove è presente una ricca collezione di materiale e strumenti scientifici della sua epoca, parte dei quali inventati dal Beato stesso.

La Casa del Quartiere

Più SpazioQuattro è la Casa del Quartiere di via Saccarelli, a San Donato, una delle otto Case del Quartiere di Torino. Le case sono spazi aperti e accessibili a tutti: luoghi inclusivi che promuovono lo sviluppo locale, ospitano sportelli, attività, servizi e iniziative culturali. Sono “casa” di tutti e sede di nessuno, un posto per conoscere persone e scoprire il tuo quartiere. Chiudiamo con Cartiera, uno spazio del basso San Donato della Città di Torino a disposizione di giovani e adolescenti dove esprimere la propria creatività, sperimentare percorsi di crescita, farsi coinvolgere nell’organizzazione di eventi e attività per diventare protagonisti nella vita sociale e culturale del territorio.

A come Ambiente

Nel borgo troviamo il Museo A Come Ambiente (noto anche come Maca), alle porte del Parco Dora, su corso Umbria. Primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali, da oltre 15 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici esperienze che incoraggiano l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale. La parola d’ordine è curiosità. Importante nel quartiere è anche la line 3 che arrivando dalle Vallette taglia in due il San Donato proseguendo la sua corsa verso Porta Palazzo.