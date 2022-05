Arrivano 17 milioni di euro per evitare nuove alluvioni

Oltre 17 milioni per 40 interventi di sistemazione idraulica in tutte le province del Piemonte colpite dalle alluvioni nel 2019 e 2020. La Regione ha destinato questi fondi ad azioni di prevenzione del rischio idrogeologico e, in particolare, per evitare che i fenomeni di esondazioni si ripetano. Il finanziamento, individuato dalla Regione nel fondo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del consiglio dei ministri, ammonta complessivamente a 17,325 milioni e servirà per finanziare lavori di difese delle sponde, rialzi degli argini e ripristino della funzionalità idraulica del reticolo naturale e artificiale.

Il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Difesa del Suolo e Protezione Civile, Matteo Gabusi, sottolineano «l’importanza del pressing fatto sul governo. Gli interventi miglioreranno il grado di sicurezza dei territori consentendo di mettere mano a lavori di importi molto elevati che i comuni difficilmente riescono a realizzare anticipando le somme». Nel dettaglio vengono finanziati due interventi nell’Alessandrino per 2,5 milioni, quattro nell’Astigiano per 1,84 milioni, tre nel Biellese per circa tre milioni, dieci nel Cuneese per 4,5 milioni, uno nel Novarese per 80mila euro, quattro nel Vco per un milione e sette nel Vercellese per circa 2,5 milioni.

I nove del Torinese, per quasi due milioni di euro, sono i seguenti: a Garzigliana il completamento della sistemazione idraulica del Chisone a valle dell’attraversamento viario provinciale 158 di Castellazzo-Malpensata; a Traversella la sistemazione di scogliere e dei salti di fondo lungo il torrente Bersella; a Borgofranco d’Ivrea la sistemazione idraulica del Rio Bersalone: a Ronco Canavese il completamento dei lavori eseguiti in urgenza (durante l’evento dell’ottobre 2020) per consolidamento fondazioni; a Bairo i lavori di ripristino e messa in sicurezza del canale demaniale di Caluso in via Molino; a Valprato Soana la realizzazione delle difese spondali in sinistra idrografica del torrente Campiglia; a Usseglio i primi interventi in apice di conoide del Rio Venaus consistenti in prevalente movimentazione litoide; a Noasca il consolidamento delle difese spondali del torrente Orco nel concentrico; a San Giorgio Canavese il consolidamento urgente della sponda sinistra del torrente Orco a protezione di strade comunali e infrastrutture in frazione Cortereggio.