Arrivabene, Cristiano Ronaldo, Dybala: inizia il nuovo corso della Juve

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Juventus e del nuovo ad , Maurizio Arrivabene. Presenti anche Agnelli, Nedved e Cherubini.

“È una sfida stimolante e me piacciono queste sfide. Sono tifoso juventino da una vita. Penso che ognuno voglia trovare questo mix di cose nella sua carriera”, sono le prime parole di Arrivabene, a cui fanno seguito quelle di Cherubini su Cristiano Ronaldo: “Nessun segnale di trasferimento. Dopo il periodo di riposo, si aggregherà alla squadra. I segnali attuali vanno in questa direzione”. È Nedved , poi, che si concentra sulla questione legata al contratto di Dybala: “Cherubini è in contatto con lui e con il suo procuratore. Sarà uno dei primi a rientrare, appena tornerà a Torino, parleremo con lui e il suo agente da dove avevamo interrotto”.

Ad Andrea Agnelli, invece, è toccato soffermarsi sul tema ancora caldo e delicato della Super League: “Abbiamo ricevuto dalla Uefa una lettera che ci ha ammesso alla prossima Champions – ha spiegato Andrea Agnelli -. C’è volontà di dialogo, ma non abbiamo nessuna paura delle minacce che sono state fatte negli ultimi mesi”. Parole di serenità, anche riprendendo la questione Ronaldo: “Cristiano è stata una delle prime operazioni che ha convolto più aree della società. Oggi l’investimento presenta risultati positivi nonostante il Covid”.