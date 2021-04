Arriva la Roma, Nicola: “Servirà un Toro energico e attento”

Dopo il pareggio nel derby e la vittoria di Udinese, il Torino va a caccia di altri punti preziosi per la salvezza. Nel capoluogo piemontese arriva la Roma (domenica 18 aprile, ore 18:00), reduce dall’impegno di Europa League e in corsa per il quarto posto Champions.

La stanchezza potrebbe farsi sentire, ma mister Nicola non si fida. “Giochiamo contro una squadra di qualità, guidata da un allenatore che stimo anche per il suo modo di porsi – ha detto nella conferenza stampa della vigilia -. Servirà un Toro energico e attento”.

A bordo campo ci sarà un tifoso speciale, il tennista Lorenzo Sonego. Granata doc, la scorsa settimana ha vinto il Sardegno Open. E, ora, vuole appoggiare la sua squadra del cuore. “La sua presenza ci fa molto piacere – ha sottolineato Nicola -. Sonego ha la spirito giusto, che si sposa perfettamente col dna del Toro”.

Poi cita il vescovo di Pinerolo Derio Olivero: “Il mondo appartiene agli ottimisti, i pessimisti sono solo spettatori. Ed è proprio il concetto che stiamo cercando di attuare”.