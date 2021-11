Arriva la neve in montagna: il Moncenisio è già chiuso

È arrivata la prima abbondante nevicata della stagione, per la gioia degli sciatori (e degli operatori turistici) e la disperazione degli automobilisti.

Uno spesso strato di coltre bianca si è posato mercoledì un po’ su tutte le località montane torinesi. Un evento che, dopo 18 mesi di chiusura causa Covid e in vista dell’imminente riapertura degli impianti, ha scatenato la gioia di chi vive grazie al turismo invernale. E infatti al Sestriere – dove il ritorno in pista è previsto per il 4 dicembre – non si è perso tempo: la Vialattea ha subito colto la palla al balzo e ha attivato gli impianti per l’innevamento artificiale, in modo da sfruttare le basse temperature per creare, insieme alla neve naturale, il fondo per tutta la stagione.

Qualche problema in più, invece, per la viabilità. In particolare, la nevicata ha costretto il Comune francese di Val Cenis alla chiusura anticipata del Moncenisio: fino alla prossima primavera sarà quindi impossibile raggiungere la Francia da questo versante. Meno improvvise invece le chiusure di alcune strade torinesi di alta montagna, tra cui il tratto finale della provinciale 169 della Val Germanasca a Prali, la provinciale 172 del Colle delle Finestre lato Meana, la provinciale 173 dell’Assietta da Pian dell’Alpe a Sestriere, la provinciale delle Valli di Lanzo da Balme al Pian della Mussa.