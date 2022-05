Arriva il ciclone Blanco: la star per la prima volta a Torino con Mahmood [VIDEO]

Torino, ore 9.30: ecco Blanco e Mahmood che per la prima volta entrano insieme al Pala Olimpico per provare la loro “Brividi” (giovedì Mahmood ha tenuto la prima prova da solo). Mentre Mahmood è stato più riservato e rispettoso delle regole, come sempre il giovanissimo Blanco si è messo a scherzare, a saltare e a ridere con lo staff e il personale di controllo. A un certo punto ha saltato l’ultimo tornello, facendo sorridere tutti.

Se il buongiorno si vede dal mattino, Blanco promette di colorare ancor di più questo Eurovision che inizierà ufficialmente il 10 maggio con la prima semifinale. Blanco e Mahmood sono attesi poi in prima serata su Rai Uno il 14, serata a cui accedono di diritto tutti i Big Five. In mattinata sono in programma le prove proprio dei cinque Big Five: Italia, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania.